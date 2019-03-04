В Киеве "лоб в лоб" столкнулись легковушка и фура: есть пострадавшие

Новости Украины: Киеве на развязке улиц Богатырской и Днепроводской в понедельник, 4 марта, произошла авария с участием седельного тягача DAF и Chevrolet Aveo.

В Киеве утром 4 марта лоб в лоб столкнулись фура DAF и Chevrolet Aveo, в результате чего пострадали все находившиеся в легковом авто. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 06:10 на развязке улиц Богатырской и Днепроводской.

По предварительным данным, автомобиль Chevrolet Aveo двигался из Вышгорода в сторону Киева по улице Днепроводской. На развязке с Богатырской произошло лобовое столкновение с седельным тягачом DAF с полуприцепом.

По данным полиции, водитель фуры не пропустил легковой автомобиль, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадали пять человек, которые находились в салоне Chevrolet Aveo. Их доставали из салона машины сотрудники ГосЧС. Пострадавших госпитализировали в Больницу скорой помощи.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, три "скорых", спасатели ГосЧС и следственно-оперативная группа.