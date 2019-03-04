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Донбасс: украинская армия понесла потери на фронте

Донбасс: украинская армия понесла потери на фронте
13:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Один украинский военный погиб на Донбассе в понедельник утром.

Один украинский военнослужащий погиб с начала суток в результате обстрелов боевиков на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины.

"По имеющейся информации, по состоянию на 12:00 ситуация остается напряженной. Российско-оккупационные войска утром обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил с применением запрещенного минского договоренностями вооружения… В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Отмечается, что на Луганском направлении около 8:30 боевики выпустил 3 мины калибра 120 мм по позициям украинских военных неподалеку населенного пункта Зайцево.

Кроме того, на Донецком направлении оккупанты в период с 6 до 9:45 утра осуществили 4 обстрелы.

Наиболее длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки НВФ более трех с половиной часов вели огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса.

На Донбассе ранен украинский военный

Вблизи Водяного украинские защитники насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, еще 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм разорвались в районе Широкино.

Также зафиксирована активность боевиков в районе населенного пункта Пески, где незаконные вооруженные формирования 15 минут вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберного пулемета.

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Боевики, Минобороны, Донбасс, ВСУ, ООС.
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