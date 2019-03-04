Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
Евросоюз продлил санкции против Януковича
Евросоюз продлил санкции против Януковича
Бой Емельяненко отменен
Бой Емельяненко отменен
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями

В одесском реабилитационном центре детей содержат в ужасных условиях: детали

В одесском реабилитационном центре детей содержат в ужасных условиях: детали
14:52 Сегодня Телеграф Фото: www.ombudsman.gov.ua

Новости Украины: Наблюдатели после осмотра условий содержания детей в центре психологической реабилитации Одессы рассказал ужасные подробности их содержания и отношения.

На сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека опубликовано заявление, в котором сообщается, что воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей в Одессе содержат в условиях "приближенных к тюремным".

Сообщается, что такое заявление было опубликовано после посещения заведения представителем омбудсмена в Южных областях Александра Остапенко, регионального представителя Валентина Михайлова и общественных наблюдателей. 

По словам чиновников, здание находится в удовлетворительном состоянии, в помещениях выполнен ремонт, уровень обеспечения необходимым бытовым инвентарем также удовлетворительный.

В то же время, дети, не совершившие никаких правонарушений вместо того, чтобы получить реабилитацию, находятся в условиях гораздо худших, чем в обычных школах-интернатах. Наблюдатели заявили, что их можно назвать приближенными к тюремным.

Сообщается, что детям запрещено пользоваться интернетом и карманными деньгами, а с собственного мобильного телефона разрешается звонить родным только раз в неделю в течение 15 минут. Более того, установлено, что дети, которые учатся за пределами учреждения, без видимых на то причин подвергаются ежедневным обыскам на предмет "запрещенных вещей". 

Трагичная история любви: В Харькове 16-ти летний юноша убил свою 14-ти летнюю бывшую

Также отмечается неудовлетворительное состояние питания в учреждении. Воспитанники рассказывали о случаях, когда в еде были обнаружены тараканы, волосы и эти факты подтвердились во время проведения проверки. Более того, у детей нет возможности получать посылки от родственников.

Отмечается, что зафиксированы случаи булинга детей, включительно , со стороны администрации заведения. Представители омбудсмена также рассказали, что детям необоснованно ограничили принятие душа и смену одежды  до 1 раза в неделю. Более того, у детей нет возможности носить свою одежду, а только ту, что выдает администрация учреждения.  Подтвержден факт того,  что администрация учреждения наблюдает за детьми во время принятия душа.

Представители омбудсмена, проводившие проверку  отметили, что получили от детей многочисленные жалобы на то, что их заставляют посещать воскресную церковную школу, лишают прогулок даже в ближайшем парке, применяют к ним наказания в виде физических упражнений. Установлено, что у них нет возможности отправлять любую корреспонденцию из учреждения, например заявлять о правонарушениях в полицию. Детальный отчет по результатам мониторинга и рекомендациями будет направлен главе Одесского городского совета

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Содержание, Подробности, Отношение, Одесский центр психологической реабилитации.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается шторм: синоптики обещают ветреную и дождливую погоду
02 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
03 Масленица 2019: начало сырной недели
04 Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
05 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.02 - 03.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Порошенко уволил Гладковского и призвал расследовать публикацию о коррупции в армии
Порошенко уволил Гладковского
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь