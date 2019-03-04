В одесском реабилитационном центре детей содержат в ужасных условиях: детали

Новости Украины: Наблюдатели после осмотра условий содержания детей в центре психологической реабилитации Одессы рассказал ужасные подробности их содержания и отношения.

На сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека опубликовано заявление, в котором сообщается, что воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей в Одессе содержат в условиях "приближенных к тюремным".

Сообщается, что такое заявление было опубликовано после посещения заведения представителем омбудсмена в Южных областях Александра Остапенко, регионального представителя Валентина Михайлова и общественных наблюдателей.

По словам чиновников, здание находится в удовлетворительном состоянии, в помещениях выполнен ремонт, уровень обеспечения необходимым бытовым инвентарем также удовлетворительный.

В то же время, дети, не совершившие никаких правонарушений вместо того, чтобы получить реабилитацию, находятся в условиях гораздо худших, чем в обычных школах-интернатах. Наблюдатели заявили, что их можно назвать приближенными к тюремным.

Сообщается, что детям запрещено пользоваться интернетом и карманными деньгами, а с собственного мобильного телефона разрешается звонить родным только раз в неделю в течение 15 минут. Более того, установлено, что дети, которые учатся за пределами учреждения, без видимых на то причин подвергаются ежедневным обыскам на предмет "запрещенных вещей".

Также отмечается неудовлетворительное состояние питания в учреждении. Воспитанники рассказывали о случаях, когда в еде были обнаружены тараканы, волосы и эти факты подтвердились во время проведения проверки. Более того, у детей нет возможности получать посылки от родственников.

Отмечается, что зафиксированы случаи булинга детей, включительно , со стороны администрации заведения. Представители омбудсмена также рассказали, что детям необоснованно ограничили принятие душа и смену одежды до 1 раза в неделю. Более того, у детей нет возможности носить свою одежду, а только ту, что выдает администрация учреждения. Подтвержден факт того, что администрация учреждения наблюдает за детьми во время принятия душа.

Представители омбудсмена, проводившие проверку отметили, что получили от детей многочисленные жалобы на то, что их заставляют посещать воскресную церковную школу, лишают прогулок даже в ближайшем парке, применяют к ним наказания в виде физических упражнений. Установлено, что у них нет возможности отправлять любую корреспонденцию из учреждения, например заявлять о правонарушениях в полицию. Детальный отчет по результатам мониторинга и рекомендациями будет направлен главе Одесского городского совета