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Возле офиса Зеленского в Киеве устанавливали подозрительное оборудование

Возле офиса Зеленского в Киеве устанавливали подозрительное оборудование
15:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве неизвестные на крыше здания, где находится офис кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского устанавливали техническое оборудование.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что в Шевченковское отделение полиции поступила информация о том, что на крыше здания по улице Белорусской неизвестные устанавливают техническое оборудование.

В пресс-службе столичной полиции уточнили, что неизвестная коробка устанавливалась возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

На место инцидента было отправлено подразделение полиции. Когда они прибыли к офису, охранник лидера студии "Квартал 95" рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.  

Сообщается, что взрывотехники проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют.  Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия и изымает оборудования. Информацию о находке передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины. На данный момент решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции установили личность человека, который угрожал одному из кандидатов в президенты Украины, - шоумену Владимиру Зеленскому: ею оказалась 26-летняя жительница Львовской области. Она посылала угрозы с телефона своего отца. По словам подозреваемой, делала это, потому что поддерживает другого кандидата

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Все по теме:

Киев, Владимир Зеленский, Кандидат в Президенты Украины, Установка, Выборы 2019, Крыша офиса, Техническое оборудование.
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