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В Черкассах был застрелен директор аграрных предприятий

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В Черкассах был застрелен директор аграрных предприятий
18:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: В Черкассах в подъезде высотки на "Мытнице" застрелили бизнесмена-агрария.

В Черкассах в понедельник в подъезде одного из многоэтажных домов был застрелен мужчина, который, по данным местных СМИ, являлся бизнесменом, руководителем нескольких аграрных предприятий.

"В дежурную часть полиции Черкасской поступило сообщение, что в одном из домов в подъезде обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений… В настоящее время работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, совершившее уголовное преступление", - сообщает в понедельник Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

В областном главке полиции проинформировали, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет). На месте работает следственно-оперативная группа.

В информации полиции не сообщается, о роде деятельности убитого, как и каких-либо других подробностей. Вместе с тем, местные СМИ, ссылаясь на информацию собственных источников в правоохранительных органах, пишет, что убитый – директор нескольких аграрных предприятий Черкасской области.

"Мужчина был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире в микрорайоне "Мытница". Им оказался 39-летний Владимир Сотников - директор нескольких мощных аграрных предприятий Черкасской области", - говорится в заметке.

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Убийство, Черкассы, Бизнесмен, Аграрные предприятия.
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