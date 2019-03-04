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В Николаевской области морпехи ВСУ осуществили десантирование с двух самолетов

В Николаевской области морпехи ВСУ осуществили десантирование с двух самолетов
23:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Украинские морпехи осуществили воздушное десантирование с полным боевым снаряжением на одном из полигонов в Николаевской области.

Над Терновском полигоном (Николаевская обл.), бойцы бригады морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины осуществили очередное десантирование сразу из двух транспортных самолетов типа АН-26.

"Более сотни морских пехотинцев выполнили десантирование с полным боевым снаряжением с высоты 600 метров", - сообщает Командование морской пехоты ВМС ВСУ на странице в соцсети Фейсбук.

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По словам начальника воздушно-десантной подготовки бригады морской пехоты, такая программа позволяет военнослужащим совершать прыжки в сложных метеорологических условиях, на дальние расстояния и немедленно приступать к выполнению боевой задачи при необходимости сразу же после приземления.

"В целом личный состав в полной мере справился с поставленной задачей, несмотря на сложные погодные условия", - говорится в информации.

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Николаевская область, ВМС ВСУ, ВСУ, Десантирование.
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