Скачать
Вторник, 05.03.2019
"Прослушивание" Зеленского: В СБУ объяснили ситуацию
"Прослушивание" Зеленского: В СБУ объяснили ситуацию
Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского
Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"

"Прослушивание" Зеленского: В СБУ объяснили ситуацию

"Прослушивание" Зеленского: В СБУ объяснили ситуацию
00:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Возле офиса "Слуги народа" прослушивали не Зеленского.

Служба безопасности Украины заявляет, что действительно проводит оперативно-технические мероприятия вблизи офиса партии "Слуги народа" в Киеве, но не прослушивала кандидатов в президенты.

Об этом говорится в официальном комментарии, распространенном на странице ведомства в Facebook.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны с одним из кандидатов в Президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", — говорится в сообщении.

В Службе безопасности отметили, что все действия происходят на основании постановления суда в отношении лица, которое никоим образом не связано с избирательной кампанией.

"Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках и способом, предусмотренным украинским законодательством и Конституцией Украины", — добавили в СБУ.

Возле офиса Зеленского в Киеве устанавливали подозрительное оборудование

Как сообщалось, столичная полиция проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в Президенты Владимира Зеленского. В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция Киева обнаружила под офисом Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Столичная полиция открыла уголовное производство из-за обнаружения возле офиса кандидата в Президенты Владимира Зеленского неизвестного техоборудования. Впоследствии народный депутат Антон Геращенко написал в Facebook, что устройства для прослушивания, найденные рядом с офисом кандидата в Президенты Владимира Зеленского, — специального назначения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, СБУ, Прослушивание, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
02 Сборная Украины: расписание матчей на 2019 год
03 ГФС составила топ популярных и дешевых авто с "евробляхами" в Украине
04 Поздравления с Масленицей 2019 на украинском языке в стихах и открытках
05 Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НАБУ осуществило громкое задержание директоров &quot;Спецтехноэкспорта&quot;
НАБУ задержало директоров "Спецтехноэкспорта"
США перебросили в Израиль противоракетные системы THAAD
США перебросили в Израиль системы ПРО THAAD
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь