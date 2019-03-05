"Прослушивание" Зеленского: В СБУ объяснили ситуацию

Новости Украины: Возле офиса "Слуги народа" прослушивали не Зеленского.

Служба безопасности Украины заявляет, что действительно проводит оперативно-технические мероприятия вблизи офиса партии "Слуги народа" в Киеве, но не прослушивала кандидатов в президенты.

Об этом говорится в официальном комментарии, распространенном на странице ведомства в Facebook.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны с одним из кандидатов в Президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", — говорится в сообщении.

В Службе безопасности отметили, что все действия происходят на основании постановления суда в отношении лица, которое никоим образом не связано с избирательной кампанией.

"Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках и способом, предусмотренным украинским законодательством и Конституцией Украины", — добавили в СБУ.

Как сообщалось, столичная полиция проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в Президенты Владимира Зеленского. В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция Киева обнаружила под офисом Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Столичная полиция открыла уголовное производство из-за обнаружения возле офиса кандидата в Президенты Владимира Зеленского неизвестного техоборудования. Впоследствии народный депутат Антон Геращенко написал в Facebook, что устройства для прослушивания, найденные рядом с офисом кандидата в Президенты Владимира Зеленского, — специального назначения.