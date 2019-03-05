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В Хмельницкой области школьника наказали за буллинг в отношении учителя

В Хмельницкой области школьника наказали за буллинг в отношении учителя
01:15 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay

Новости Украины: В Украине школьника впервые наказали за буллинг в отношении учителя.

Нетешинский городской суд впервые в Хмельницкой области принял решение о привлечении к административной ответственности лица за буллинг.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Буллером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель. Буллинг проявлялся в систематических оскорблениях и психологическому давлению со стороны ученика", - рассказали в полиции.

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Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.

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Штраф, Школа, Хмельницкая область, Буллинг.
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