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Трассу Львов-Ровно планируют расширить до четырех полос

Трассу Львов-Ровно планируют расширить до четырех полос
14:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: "Укравтодор" планирует расширить дорогу между Львовом и Ривным до 4-х полос

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начал проектирование реконструкции дороги М-06 на участке Львов - Ривне с учетом расширения с двух до четырех полос движения, а также строительства объездов населенных пунктов, сообщило ведомство.

"После окончания реконструкции экономия времени в пути от Львова до Ривного без нарушения правил дорожного движения уменьшится почти вдвое - до 1,5 часов", - отмечается в сообщении "Укравтодора".

В ведомстве отметили, что на эту дорогу сейчас приходится значительная часть перевозки экспортных грузов в страны-члены Европейского Союза, а потому ее реконструкция, по мнению "Укравтодора", станет импульсом для экономического развития региона, будет способствовать притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Ремонт дорог: Укравтодор рассказал о планах

Кроме этого, новое качество дороги обеспечит повышение уровня дорожной безопасности и улучшит экологическую ситуацию в городах.

Как сообщалось, по мнению "Укравтодора", южный объезд Дубно в Ривненской области позволит вывести весь транзитный автотранспорт, следующий по дорогам М-06 Киев-Львов-Чоп и М-19 Доманово-Тернополь-Черновцы, за пределы города и пригородной зоны.

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Дорога, Укравтодор, Ремонт дорог, Львов-Ровно.
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