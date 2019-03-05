На Ровенщине дотла выгорел пассажирский поезд (Фото)

Новости Украины: Пассажирский пригородный дизель-поезд Д1 в Ровненской области полностью выгорел изнутри.

Ровненской области спасатели ликвидировали пожар в поезде сообщением «Сарны - Здолбунов».

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Ровненской области, в 16:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в поезде сообщением «Сарны - Здолбунов» вблизи села Немовичи.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что огнем охвачено машинное отделение дизельного поезда. После эвакуации пассажиров пожарные сразу подали огнетушительные средств в очаг пожара. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В 17:40 пожар был локализован, а в 19:00 - ликвидирован. Причина пожара устанавливается.