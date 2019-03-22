"Извините, что подвел": В Киеве покончил с собой продавец цветов

Новости Украины: В Киеве в районе станции метро "Дорогожичи" на рабочем месте повесился продавец в цветочном магазине.

В ночь на пятницу, 22 марта, в Киеве по адресу улица Елены Телиги, 17 из-за угроз повесился на своем рабочем месте продавец цветов. Об этом сообщает "Информатор".

Вызов о том, что пропал мужчина, который работает продавцом в круглосуточном цветочном магазине, поступил на линию экстренных служб около 01:30.

При этом точка продажи была закрыта. Правоохранители просветили фонарем комнату МАФа и увидели мужчины повешенным. К месту вызвали следственно-оперативную группу. Когда медики попали во внутрь, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Рядом с телом обнаружили записку с текстом: "Извините, что подвел".

Все, кто знал умершего, характеризовали его как доброго и отзывчивого человека. Хозяйка магазина рассказала, что у мужчины были проблемы из-за долга.

Ему угрожали убийством, если он не вернет нужную сумму. И за день до инцидента он сказал ей фразу "Завтра я повешусь". Личность мужчины установлена. Ему было 28 лет. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.