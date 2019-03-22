Весенний "режим тишины" на Донбассе: погибли пять бойцов, еще 15 ранены

Новости Украины: С начала объявления "режима тишины" 8 марта на Донбассе погибли пять украинских военнослужащих, еще 15 ранены.

Пять военнослужащих Объединенных сил погибли и 15 ранены с 8 марта, когда, согласно договоренности, достигнутой подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), на Донбассе было объявлено перемирие, заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

"Боевые потери личного состава Объединенных вооруженных сил за этот период только – безвозвратные 5, то есть погибших, и санитарные, то есть раненые, 15. Всего 20 человек. Это всего лишь с 8 марта", - сказал Е.Марчук в Киеве в пятницу на брифинге о текущей ситуации на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования на востоке Украины в течение 5 лет не позволяют патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проверить территорию, которая должна быть освобождена от тяжелого вооружения.

"До сегодняшнего дня ни боевики, ни российские все структуры, военные, в том числе псевдопатриоты, не позволяют патрулям СММ ОБСЕ… пятый год ни одного раза не было допуска патрулей СММ ОБСЕ к этой гигантской территории, которая должна быть свободна от тяжелого вооружения", - сказал Е.Марчук на заседании неформальной депутатской группы "Минская платформа" в пятницу в Киеве.

При этом он отметил, что только один раз патрулям удалось прорваться километров на 10.

Е.Марчук напомнил, что еще в 2014 году был подписан документ, который предусматривал создание зоны, свободной от тяжелого вооружения, "которая начинается от берега Азовского моря на север более 100 км".

Напомним, Контактная группа договорилась о бессрочном режиме тишины с 8 марта, который продержался всего 10 часов.