СБУ разоблачила полицейских на взятке и сбыте наркотиков

Новости Украины: СБУ разоблачила на взятке и сбыте наркотиков двух сотрудников Национальной полиции в Луганской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на получении неправомерной денежной выгоде и сбыте наркотиков двух оперуполномоченных Главного управления Нацинальной полиции в Луганской области, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Два майора полиции требовали от жителя Попасной двадцать тысяч гривен. За указанную сумму чиновники обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств", - говорится в сообщении пресс-центра в пятницу вечером. Как отмечается, правоохранители задержали злоумышленников на одной из улиц Лисичанска после получения очередной суммы неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн.

Также сотрудники СБУ задокументировали факты систематической продажи полицейскими психотропных веществ жителям региона. Злоумышленникам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 и ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.