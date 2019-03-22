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СБУ разоблачила полицейских на взятке и сбыте наркотиков

СБУ разоблачила полицейских на взятке и сбыте наркотиков
23:15 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: СБУ разоблачила на взятке и сбыте наркотиков двух сотрудников Национальной полиции в Луганской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на получении неправомерной денежной выгоде и сбыте наркотиков двух оперуполномоченных Главного управления Нацинальной полиции в Луганской области, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Два майора полиции требовали от жителя Попасной двадцать тысяч гривен. За указанную сумму чиновники обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств", - говорится в сообщении пресс-центра в пятницу вечером. Как отмечается, правоохранители задержали злоумышленников на одной из улиц Лисичанска после получения очередной суммы неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн.

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Также сотрудники СБУ задокументировали факты систематической продажи полицейскими психотропных веществ жителям региона. Злоумышленникам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 и ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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СБУ, Наркотики, Взятка, Нацполиция.
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