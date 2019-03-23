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В Днепропетровской области будет построено пять новых детских садов

В Днепропетровской области будет построено пять новых детских садов
05:38 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В 2019 году пять новых детских садов появится в Днепропетровской области.

Пять современных детских садов будут построены в 2019 году в Днепропетровской области, на что из областного бюджета выделено 260 млн грн, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Днепропетровской обладминистрации. Детские сады будут введены в строй в Илларионово, Покрове, Каменском, Старых Кодаках и Никопольском районе.

"Дети каждого населенного пункта должны воспитываться в комфортных и современных условиях. Ежегодно в дошкольных учреждениях Днепропетровщины создаем до 1,5 тысячи дополнительных мест. Сейчас строим "с нуля" пять детсадов. Задача, которую поставил президент Украины Петр Порошенко, - никаких очередей в дошкольные учреждения", - рассказал журналистам глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко.

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Новые детские сады рассчитаны на 80-115 детей. Всего в области будет создано еще 540 новых мест для малышей региона. Как отмечают в облгосадминистрации, при строительстве детских садов используются современные технологии. На крышах учреждения устанавливаются солнечные панели, а тепло будет генерировать автономная котельная на пелетах. Каждая группа – с теневым навесом, песочницей и игровой площадкой.

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Днепр, Средства, Детский сад, Стройка, Построят, Выделили.
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