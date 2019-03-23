На Херсонщине обещают 50 тысяч грн за каждого выявленного поджигателя камыша

Новости Украины: К председателю Херсонской ОГА обратились представители бизнеса, которые заявили, что готовы предоставить такое вознаграждение.

Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев пообещал за каждого выявленного поджигателя тростника выплачивать вознаграждение в размере 50 тысяч гривен. Об этом он написал в Facebook.

"Вчера пламя охватило Херсон с обеих сторон: горели плавни на другом берегу Днепра напротив парка Славы и в Шуменскому микрорайоне города. Службы ГСЧС работают над тушением пожара, но все это борьба с последствиями. Нужно привлечь виновных к ответственности. Если Вам стало известно о нарушителях, или Вы стали свидетелем этого преступления над природой, сообщайте в правоохранительные органы. Мы объявляем вознаграждение в размере 50 тысяч гривен за каждого поджигателя камыша", - подчеркнул Гордеев.

В разговоре с корреспондентом он рассказал, что к нему обратились представители бизнеса, которые заявили, что готовы предоставить такое вознаграждение.

"Меня попросили представители бизнеса, чтобы я озвучил эту информацию. Они возмущены тем, что происходят поджоги, и готовы выплатить вознаграждение людям, которые помогут разоблачить поджигателей. 50 тысяч гривен за каждого поджигателя", - заявил председатель Херсонской ОГА.

Как сообщалось, 21 марта на Херсонщине горели плавни в областном центре и вблизи города Алешки. В целом за прошедшие сутки в области произошло восемь пожаров в экосистемах общей площадью 7,5 га. С начала года в экосистемах области зафиксировано 165 пожаров на площади около 80 га. Пожары в плавнях возникают из-за браконьеров и неосторожного обращения с огнем.