В Украине обесточено около 100 населенных пунктов: подробности

Новости Украины: Из-за сильного ветра в некоторых городах повреждены дома и повалены деревья.

Из-за сложных погодных условий в Украине остаются обесточенными 94 населенных пункта в шести областях.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Сумской области обесточены 30 населенных пунктов, в Полтавской – 16, Днепропетровской – 20, в Черниговской – 13, Донецкой – 12, Запорожской – 3 населенных пункта.

Также из-за сильного ветра в некоторых городах повреждены дома и повалены деревья.

"22 марта в г. Чернигов вследствие сильного шквалистого ветра повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 кв. м и кровля офисного здания на площади 300 кв. м. В с. Анисов Черниговского р-на повреждено покрытие крыши школы на площади 200 кв. м. В результате данных событий пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что в течение суток подразделениями ГСЧС убрано более 60 поваленных деревьев. Для ликвидации последствий непогоды привлекались 158 человек и 37 единиц техники.