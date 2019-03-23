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В Херсонской области мужчина угрожал подорвать квартиру

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В Херсонской области мужчина угрожал подорвать квартиру
12:00 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: hr.npu.gov.ua

Новости Украины: У мужчины изъят предмет, похожий на боеприпас, который будет направлен на экспертизу.

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать квартиру в г. Олешки на Херсонщине. Об этом корреспонденту сообщили в субботу в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"Вечером 22 марта житель г.Олешки закрылся в квартире и угрожал взорвать гранату. Со злоумышленником длительное время велись переговоры, к которым присоединились также специалисты спецподразделения полиции Херсонщины КОРД. Мужчина все же согласился впустить в квартиру полицейских. При задержании никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении.

У мужчины изъят предмет, похожий на боеприпас, который будет направлен на экспертизу.

Во время инцидента жители соседних квартир были эвакуированы, а место происшествия оцеплено полицейскими.

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Как сообщают в полиции, 22 марта вечером работники Олешковского отделения полиции прибыли по адресу проживания 49-летнего жителя районного центра для проведения санкционированного обыска. Мужчина осужден за дезертирство к наказанию, не связанному с лишением свободы. Но правонарушитель отказался открывать двери и заявил, что взорвет гранату.

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Херсонская область, Херсонщина, Угроза, Боеприпас, Угроза взорвать квартиру.
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