В Херсонской области мужчина угрожал подорвать квартиру

Новости Украины: У мужчины изъят предмет, похожий на боеприпас, который будет направлен на экспертизу.

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать квартиру в г. Олешки на Херсонщине. Об этом корреспонденту сообщили в субботу в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"Вечером 22 марта житель г.Олешки закрылся в квартире и угрожал взорвать гранату. Со злоумышленником длительное время велись переговоры, к которым присоединились также специалисты спецподразделения полиции Херсонщины КОРД. Мужчина все же согласился впустить в квартиру полицейских. При задержании никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении.

У мужчины изъят предмет, похожий на боеприпас, который будет направлен на экспертизу.

Во время инцидента жители соседних квартир были эвакуированы, а место происшествия оцеплено полицейскими.

Как сообщают в полиции, 22 марта вечером работники Олешковского отделения полиции прибыли по адресу проживания 49-летнего жителя районного центра для проведения санкционированного обыска. Мужчина осужден за дезертирство к наказанию, не связанному с лишением свободы. Но правонарушитель отказался открывать двери и заявил, что взорвет гранату.