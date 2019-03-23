Смертельное ДТП в Харькове: Адвокат Дронова подал апелляцию на приговор

Новости Украины: Адвокат участника ДТП на Сумской в Харькове Геннадия Дронова сообщил, что подал апелляцию на приговор суда первой инстанции.

Адвокат Сергей Перепелица, защищавший интересы участника смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадия Дронова подал апелляцию на приговор суда первой инстанции.

Адвокат заявил, что приговор Киевского районного суда Харькова является предвзятым, незаконным, необоснованным и вынесенным с существенным нарушением норм процессуального права, прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины, Конвенцией о защите прав людей и основополагающих свобод и поэтому его следует отменить.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г.Дронова. В результате масштабного ДТП 5 человек погибли на месте, еще одна девушка скончалась в последствии в больнице, еще 5 получили травмы.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Г.Дронова и Е.Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.