Оккупационные войска обстреляли мирное село на Луганщине

Новости Украины: Сейчас на месте работают представители службы ГСЧС и следственных органов, собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины.

Вечером 22 марта российско-оккупационные войска обстреляли Камышеваху-1 Попаснянского района. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации в Facebook.

"В результате обстрела были повреждены 3 жилых дома по улице Почтовой, один из которых почти полностью разрушен. К счастью, жертв среди мирного населения нет, однако один из пострадавших остался без дома. В других же домах были повреждены крыши, окна, дверей, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении пресс-службы РГА.

Сейчас на месте работают представители службы ГСЧС и следственных органов, собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины. В свою очередь районная и местная власть помогает пострадавшим устранять последствия обстрела. Гражданину Украины, дом которого был разрушен, будет выделена государственная материальная помощь.

Нужно заметить, что Камышеваха-1 находится не на линии фронта, на ее территории сейчас не находятся воинские подразделения Вооруженных Сил Украины.