В зоне ООС на Донбассе от пули снайпера погиб боевой медик

Новости Украины: В зоне проведения боевых действий на Донбассе возле населенного пункта Новомихайловка от пули вражеского снайпера погиб военный медик Владимир Маркевич.

В зоне боевых действий на Донбассе накануне, 22 марта, погиб украинский военнослужащий, боевой медик Владимир Маркевич 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Как сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook, трагическое происшествие произошло в районе населенного пункта Новомихайловка.

Сообщается, что Маркевич был ранен вражеским снайпером. Старший сержант в момент обстрела находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения, который считается наиболее опасным участком батальонного района обороны. Отмечается, что в данном районе его помощь могла понадобиться украинским военным в любой момент.

Согласно последней информации, в настоящее время российские наемники совершили 3 выстрела из новой снайперской винтовки калибра 12,7 мм, одна из пуль которой пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила Маркевича.

Боевые побратимы рассказали, что Владимир Маркевич всегда был смелым и искренним и готов был в любую минуту прийти на помощь, таким его и пообещали запомнить друзья.

Сообщается, что Владимир Михайлович Маркевич родился 5 февраля 1971 года, проживал в Львовской области, Николаевском районе, пгт Раздел. На службе в Королевской бригаде находился с апреля 2018 года. Без отца остался 22-летний сын Кирилл.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования выпустили в сторону украинских военных около 90 мин. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения. По данным разведки, 22 марта ответным огнем трех оккупантов было ликвидировано и пять получили ранения.