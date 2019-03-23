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Мужчине, угрожавшему подорвать квартиру, сообщили о подозрении

Мужчине, угрожавшему подорвать квартиру, сообщили о подозрении
14:00 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: hr.npu.gov.ua

Новости Украины: Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

Мужчина, угрожавший взорвать квартиру в городе Олешки Херсонской области, сейчас находится в изоляторе временного содержания в Херсоне, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, задержанному сообщили о подозрении. Об этом сообщили в субботу в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"Мужчина, который вчера угрожал взорвать квартиру в г.Олешки, задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Херсоне. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

Также по факту незаконного обращения с боеприпасами открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

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Как сообщалось, 22 марта вечером работники Олешковского отделения полиции прибыли по адресу проживания 49-летнего жителя районного центра для проведения санкционированного обыска. Мужчина осужден за дезертирство к наказанию, не связанному с лишением свободы. Но правонарушитель отказался открывать двери и заявил, что взорвет гранату. После длительных переговоров полицейским удалось его задержать. Мужчине, который угрожал взорвать квартиру в Олешках на Херсонщине, сообщили о подозрении.

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Херсонская область, Угроза, Угроза взрыва.
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