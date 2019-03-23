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В Донецкой области уничтожили склад военных средств поражения

В Донецкой области уничтожили склад военных средств поражения
14:22 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: pressjfo.news

Новости Украины: Изъятые боеприпасы были перевезены на специальную площадку, где их уничтожили.

В брошенном доме в селе Широкино Донецкой области обнаружено большое количество неучтенных военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"В одном из брошенных домов в селе Широкино Волновахского района Донецкой области было обнаружено большое количество неучтенных военных средств поражения, которые находились, собственно, в свободном доступе", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что с целью недопущения их попадания в неконтролируемый оборот и возможного возникновения вследствие этого чрезвычайных событий, в том числе причинение вреда жизни и здоровью граждан Украины, личным составом группы разминирования от отдельной десантно-штурмовой бригады проведено обследование 0,2 гектара территории на наличие взрывоопасных предметов, по результатам которого выявлено и установленным порядком изъято 37 выстрелов для гранатомета ПГ-7, 16 выстрелов для гранатомета ПГ-22 и 20 снарядов для пушки 2А42 боевой машины пехоты БМП-2.

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Все изъятые военные средства поражения были транспортированы на специальную площадку, где проведено их уничтожения.

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Донецкая область, Донбасс, Боеприпасы, Широкино, Волновахский район.
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