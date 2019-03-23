В Одессе задержаны сотрудники таможни при получении взятки

Новости Украины: После получения взятки, двое сотрудников таможни задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Одессе при получении 30 тыс. грн взятки задержаны двое таможенников.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, должностные лица за уменьшение суммы штрафных санкций, выявленных в ходе проверки соблюдения кассовой дисциплины, требовали от предпринимателя взятку в размере 30 тыс. грн.

Накануне после получения указанной суммы двое сотрудников Одесской таможни задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Процессуальные и следственные действия продолжаются. Прокуроры планируют сообщить задержанным о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и обратиться в суд с ходатайством об избрании мер пресечения.