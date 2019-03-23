"Нацкорпус" "похоронил" коррупционеров на акции возле АП

Новости Украины: Акция "Нацкорпуса" против хищений средств в оборонном секторе завершилась возле АП символическим захоронением коррупционеров.

Акция "Национального корпуса" против хищений средств в оборонном секторе завершилась возле Администрации президента символическим захоронением коррупционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции возложили у ограды перед первой шеренгой спецназовцев, охраняющих Администрацию президента, похоронные венки и искусственные цветы, символизирующие "похороны" участников коррупционной схемы хищений оборонного бюджета.

Некоторые активисты бросали цветы и венки на шлемы правоохранителей.

Кроме того, как заявил на митинге лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, его партия меняет тактику борьбы: прекращает проводить акции в центре столицы и начинает деятельность в регионах с целью предотвратить попытки фальсификации результатов президентских выборов.

Следует также добавить, что группа пенсионеров, которые сопровождали колонну участников акции от площади Незалежности к АП, по дороге потерялась и не дошла до Банковой.

В комментарии журналистам Билецкий выразил мнение, что группу пожилых людей наняли и привезли на акцию "Нацкорпуса" умышленно, чтобы "сложилось впечатление, что на наши акции ходят бомжи и алкоголики".