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"Нацкорпус" "похоронил" коррупционеров на акции возле АП

"Нацкорпус" "похоронил" коррупционеров на акции возле АП
17:07 Сб, 23 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Акция "Нацкорпуса" против хищений средств в оборонном секторе завершилась возле АП символическим захоронением коррупционеров.

Акция "Национального корпуса" против хищений средств в оборонном секторе завершилась возле Администрации президента символическим захоронением коррупционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции возложили у ограды перед первой шеренгой спецназовцев, охраняющих Администрацию президента, похоронные венки и искусственные цветы, символизирующие "похороны" участников коррупционной схемы хищений оборонного бюджета.

Некоторые активисты бросали цветы и венки на шлемы правоохранителей.

Кроме того, как заявил на митинге лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, его партия меняет тактику борьбы: прекращает проводить акции в центре столицы и начинает деятельность в регионах с целью предотвратить попытки фальсификации результатов президентских выборов.

Представителей Нацкорпуса пустили в Администрацию Президента

Следует также добавить, что группа пенсионеров, которые сопровождали колонну участников акции от площади Незалежности к АП, по дороге потерялась и не дошла до Банковой.

В комментарии журналистам Билецкий выразил мнение, что группу пожилых людей наняли и привезли на акцию "Нацкорпуса" умышленно, чтобы "сложилось впечатление, что на наши акции ходят бомжи и алкоголики".

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Киев, Администрация Президента, Андрей Билецкий, Нацкорпус.
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