На Кременчугском водохранилище пропали двое рыбаков

Новости Украины: В акватории Кременчугского водохранилища заблудились двое рыбаков, ГСЧС начало поиски.

В Полтавской области продолжаются поиски 2 рыбаков, которые накануне заблудились во время рыбалки на моторной лодке в акватории Кременчугского водохранилища. Об этом сообщает ГСЧС.

"22 марта в 23:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Орлик Кобелякского района в акватории Кременчугского водохранилища во время рыбалки на моторной лодке заблудились двое рыбаков. Сейчас ведутся поиски", - говорится в сообщении спасателей. Как отмечается, к поиску привлекли дежурное отделение 7-й Государственной пожарно-спасательной части.

Напоминаем, признаки горения на металлургическом комбинате "Азовсталь", которые могут видеть жители г. Мариуполь, не представляют угрозы населению. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.