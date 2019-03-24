В Авдеевке провели ремонт почти 800 домов (Видео)

Новости Украины: На Донетчине в Авдеевке восстановлено почти 800 домов, поврежденных оккупантами.

В Авдеевке на Донетчине усилиями работников ГСЧС отремонтировано 788 домов, поврежденных обстрелами оккупантов. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Донецкой области.

"Работники Службы спасения выполнили в Авдеевке колоссальную работу. В трудные времена они доставляли для населения питьевую воду и продукты питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники ГСЧС проводили неотложные ремонтные работы в поврежденных домах, которых уже отремонтировано 788, обеспечивали функционирование важных объектов инфраструктуры города.

С работой спасателей в Авдеевке ознакомились заместитель председателя ГСЧС Николай Ильченко, министр Кабинета министров Александр Саенко и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, посетившие город с рабочей поездкой.Во время визита была представлена техника и оснащение бойцов ГСЧС, которые выполняют задачи по назначению в Авдеевке. Спасатели также продемонстрировали свою работу по разминированию, которую они регулярно проводят в прифронтовых населенных пунктах.