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На Житомирщине СБУ задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

На Житомирщине СБУ задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
02:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: СБУ задержали гражданина Украины, который состоял в розыске Интерпола.

В Житомирской области задержали организатора канала переправки нелегалов, которого разыскивал Интерпол, Пресс-центр СБУ на своей странице в Фейсбук в субботу сообщает, что сотрудники спецслужбы задержали в Коростышеве Житомирской обл. гражданина Украины, объявленного в международный розыск по линии Интерпола.

По информации правоохранителей, местный житель в течение длительного времени скрывался в европейских странах от следствия за организацию незаконной миграции иностранцев в ЕС.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в нашу страну для оформления себе документов гражданина Украины на новую фамилию", - говорится в сообщении.

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Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в нашу страну для оформления себе документов гражданина Украины на новую фамилию. В спецслужбе резюмировали, что сейчас фигурант дела находится под стражей. В рамках уголовного производства по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через госграницу – ИФ) и ч.3 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

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Житомир, СБУ, Интерпол, Розыск, Задержан.
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