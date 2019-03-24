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Во Львовской области погиб горняк в результате обрушения породы

Во Львовской области погиб горняк в результате обрушения породы
13:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Во Львовской области на шахте "Надежда" в результате обвала породы погиб 41-летний горняк, проводятся раскапывательные работы.

На шахте "Надежда" во Львовской области в результате обвала породы погиб горняк. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"Обвал породы произошел примерно на глубине 500 метров. Погибшему горняку был 41 год. В полицию о трагедии сообщили сегодня утром", - сообщили в Нацполиции.

Сейчас проводятся раскапывательные работы. По предварительной информации, в результате инцидента больше никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, в Украине средняя пенсия шахтеров составляет 8418 грн. За неполные два года по словам министра соцполитики Андрея Ревы увеличение страховых выплат произошло с 1655 грн до 3352, или в два раза. Для пострадавших на производстве шахтеров - с 2051 грн до 4597. Тоже почти вдвое. Кроме того, хочу напомнить, что перерасчеты осуществлялись за счет средств единого социального взноса, которые у нас не только идут на страховые выплаты, но и на пенсионные. Так вот по шахтерам. Если средний размер пенсий шахтеров с 1 января 2017 года составлял 3926 грн, то сейчас 8418 грн. Добавьте, пожалуйста, 4597 и вы получите вместе с регрессными выплатами среднюю выплату шахтерам почти 13 тысяч гривень

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Львовская область, Обвал породы, Погиб шахтер, Шахта Надежда, Погиб горняк.
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