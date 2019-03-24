В Киеве от взрыва в квартире погиб россиянин, которого разыскивали за убийство

Новости Украины: В Голосеевской районе Киева сотрудники полиции обнаружили в квартире тело 28-летнего гражданина России, который погиб в результате взрыва.

Полиция Киева сообщила, что в результате взрыва в квартире в Голосеевском районе столицы погиб гражданин РФ, который находился в розыске за убийство.

В пресс-службе рассказали, что происшествие случилось в субботу, 23 марта, около 23 часов на проспекте Науки. В полицию поступило сообщение о взрыве.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что после осмотра места происшествия сотрудники полиции предполагают, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.

Сообщается, что полицейским удалось выяснить имя погибшего. Им оказался 28-летний гражданин России, , который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру в столице.

Отмечается, что во время проведения взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. материалы по данному делу зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. На данный момент, следователи определяются с правовой квалификацией происшествия.

Ранее сообщалось, что 22 марта вечером работники Олешковского отделения полиции прибыли по адресу проживания 49-летнего жителя районного центра для проведения санкционированного обыска. Мужчина осужден за дезертирство к наказанию, не связанному с лишением свободы. Но правонарушитель отказался открывать двери и заявил, что взорвет гранату. После длительных переговоров полицейским удалось его задержать. Мужчине, который угрожал взорвать квартиру в Олешках на Херсонщине, сообщили о подозрении