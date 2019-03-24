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В ГПСУ рассказали, как прошел первый день работы КПВВ "Золотое"

В ГПСУ рассказали, как прошел первый день работы КПВВ "Золотое"
23:07 Вс, 24 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ

Новости Украины: Лиц, которые прибыли с временно оккупированной территории Луганщины, тех, которые намеревались проследовать туда, пограничники не зафиксировали.

Пограничники по состоянию на 14:30 24 марта через КПВВ "Золотое" пропустили в "серую зону" и в обратном направлении 142 гражданина и 56 транспортных средств, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"По состоянию на 14.30 пограничниками пропущено в "серую зону" и в обратном направлении 142 гражданина и 56 транспортных средств. Лиц, прибывших с временно оккупированной территории Луганщины, или тех, которые собирались туда проследовать, пограничники не зафиксировали", - добавили в ГПСУ.

В ведомстве уточнили, что для обеспечения быстрого и комфортного пересечения КПВВ "Золотое" гражданами на транспортных средствах на автомобильном направлении установлены 6 модулей паспортного контроля, где обустроены 12 рабочих мест для осуществления процедур пограничного оформления. Кроме того, дополнительно для оформления пешеходов были установлены еще два модуля, где несут службу четыре пограничных наряда по проверке документов.

"Также для обеспечения надлежащего уровня безопасности путешествующих граждан и представителей контрольных органов, которые будут находиться на КПВВ, здесь построены и соответствующим образом оборудованы надежные укрытия от возможных обстрелов", - уточняется в сообщении.

В Луганской области возобновился пропуск через КПВВ "Золотое"

Отмечается, что пограничники Лисичанского отряда из состава Объединенных сил, которые несут службу в КПВВ "Золотое", начиная с 2016 года ежедневно осуществляют контроль граждан, проживающих в так называемой "серой зоне", и с 31 марта 2016 года готовы к регистрации и пропуску лиц и транспортных средств на временно оккупированную часть Луганской области.

Как сообщалось, 24 марта командующий Объединенными силами Сергей Наев, представители Луганской областной государственной администрации и местной гражданско-военной администрации открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое".

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Луганская область, Пограничники, ГПСУ, КПВВ "Золотое".
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