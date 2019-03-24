Пиротехники ГСЧС обезвредили 77 мин за последнюю неделю

Новости Украины: Обследовав полсотни гектаров территории, пиротехники ГСЧС обезвредили 77 мин за неделю.

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в течение недели обезвредили 77 мин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"77 мин за неделю обнаружили и обезвредили пиротехники ГСЧС из состава Объединенных сил, обследовав полсотни гектаров территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели силы и средства подразделений ГУ ГСЧС в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам и обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, размещенных в границах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, обследовано 48,26 га местности в населенных пунктах Крутая Балка, Никифоровка и Золотое – территории, прилегающей к Донецкой фильтровальной станции, Никифоровского месторождения тугоплавких глин и КПВВ "Золотое". При этом в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, личным составом ГСЧС была оказана помощь 545 лицам, проинформировали в ведомстве.