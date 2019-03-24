Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Пиротехники ГСЧС обезвредили 77 мин за последнюю неделю

Пиротехники ГСЧС обезвредили 77 мин за последнюю неделю
23:40 Вс, 24 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: Обследовав полсотни гектаров территории, пиротехники ГСЧС обезвредили 77 мин за неделю.

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в течение недели обезвредили 77 мин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"77 мин за неделю обнаружили и обезвредили пиротехники ГСЧС из состава Объединенных сил, обследовав полсотни гектаров территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели силы и средства подразделений ГУ ГСЧС в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам и обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, размещенных в границах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей.

В Авдеевке провели ремонт почти 800 домов (Видео)

В частности, обследовано 48,26 га местности в населенных пунктах Крутая Балка, Никифоровка и Золотое – территории, прилегающей к Донецкой фильтровальной станции, Никифоровского месторождения тугоплавких глин и КПВВ "Золотое". При этом в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, личным составом ГСЧС была оказана помощь 545 лицам, проинформировали в ведомстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пиротехники, Министерство обороны, Мины, Найдены, Обезвержены.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь