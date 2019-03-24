Синоптики предупреждают о сходах лавин в Карпатах

Новости Украины: Гидрометцентр: В Карпатах лавинная опасность.

Украинский Гидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах 24-25 марта.

По данным Украинского Гидрометцентра, в связи с дневным прогревом воздуха, 24-25 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напоминаем, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"19 марта, в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении, на сайте ведомства во вторник утром со ссылкой на Укргидрометцентр.