В Киеве прошла акция солидарности с белорусским народом (Видео)

Новости Украины: В Киеве почтили память одного из первых Героев Небесной Сотни, гражданина Беларуси, активиста Михаила Жизневского.

В центре Киева прошла акция солидарности с белорусским народом, посвященная 101-летию восстановления независимости Беларуси. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После акции на Майдане Незалежности участники пошли на улицу Грушевского, где почтили память одного из первых Героев Небесной Сотни, гражданина Беларуси, активиста Михаила Жизневского. Активисты скандировали "Жыве Беларусь", "Слава Украине", "За вашу и нашу свободу". Организаторы акции - движение Солидарности "Разам" в Украине; Белорусский центр в Украине "Сябры"; Тактическая группа "Беларусь"; Международный фонд "Волошка".

Белорусская Народная Республика (БНР) была провозглашена в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство она существовала до 1919 года.

Впоследствии правительство БНР было вынуждено эмигрировать. Ежегодно белорусская общественность отмечает годовщину образования Белорусской Народной Республики, также называемую в стране Днем воли, 25 марта. Однако, поскольку в 2019 году эта дата выпала на понедельник, было решено перенести празднование на выходные.