Белорусам запретили участвовать в таинствах новой Православной церкви Украины

Православным жителям Беларусии запретили молиться в храмах Православной церкви Украины.

В таинствах новой Православной церкви Украины не имеют права учавствовать православные верующие Беларуси. Об этом заявил официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин в интервью с "Радые Свабода".

Отец Сергей отметил, что белорусские православные "не могут принимать участия" в богослужениях православной церкви Украины.

Как сообщил Лепин, Белорусская православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Российская православная церковь.

"Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви", - отметил он.

Также, руководство БПЦ не направляло поздравления Предстоятелю Объединенной православной церкви Украины Епифанию.

На вопрос, будут ли поддерживать отношения БПЦ и ПЦУ, Лепин ответил отрицательно.

"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. Ни о каких либо канонических, литургических отношениях речь не идет. Они невозможны с этой церковью", - ответил представитель православной церкви Беларуси.

По его словам, подобное отношение Беларуси ничего не меняет значит.

"Мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как к католикам, униатам или как к каким-либо раскольникам", - заявил отец Сергей.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе состоится Объединительный собор, на котором будет избран предстоятель Украинской православной церкви и утвержден устав новой церкви. Вселенский патриарх Варфоломей написал письмо предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с призывом прибыть на Объединительный собор и принять участие в нем.

В свою очередь в УПЦ (МП) заявили, что не будут принимать участие в Объединительный соборе, а также запретили Епископам УПЦ (МП) участвовать в нем.