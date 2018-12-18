Скачать
Вторник, 18.12.2018
Президент Украины поблагодарил Филарета за участие в создании новой Церкви
Президент Украины поблагодарил Филарета за участие в создании новой Церкви
Около 4 тысяч километров дорог отремонтировано в Украине
Около 4 тысяч километров дорог отремонтировано в Украине
Клопп об увольнении Моуринью: Он удивительный тренер
Клопп об увольнении Моуринью: Он удивительный тренер
Сестра Меган Маркл раскритиковала рождественскую открытку от герцогини
Сестра Меган Маркл раскритиковала рождественскую открытку от герцогини

Глава УГКЦ прокомментировал создание новой Православной церкви Украины

Глава УГКЦ прокомментировал создание новой Православной церкви Украины
16:28 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава Украинской греко-католической церкви отмечает, что теперь УГКЦ и новая Православная церковь Украины в унисон будут давать правдивую информацию миру.

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав говорит, что УГКЦ и новая Православная церковь Украины отныне в унисон будут давать правдивую информацию миру относительно ситуации в Украине. Об этом он сказал на встрече с послом Королевства Нидерландов в Украине Эдуардом Хукс, сообщает 18 декабря Департамент информации УГКЦ.

Глава УГКЦ назвал Объединительный собор важным, историческим моментом в жизни Украины.

"Важно, чтобы за процессами, которые происходят в жизни православных церквей Украины стояла не просто смена вывески, а изменение качества", – сказал Святослав.

Он отметил, что теперь обе церкви Украинская греко-католическая и православная церковь Украины – должны идти вместе, искать и реализовывать то, что объединяет.

"Теперь не только УГКЦ имеет возможность говорить с мировым сообществом о ситуации в Украине, о войне и ее последствиях, но и УПЦ", – сказал священник, отметив, что до этого право говорить от имени православных Украины на мировом уровне узурпировала Москва.

"Именно они распространяли искаженную информацию о якобы войне в Украине между православными с одной стороны и раскольниками и униатами с другой. То есть, что в Украине идет не война между Россией и Украиной, а внутренний межрелигиозный спор", - пояснил Святослав.

При этом он отметил, что и УГКЦ, и УПЦ теперь будут в унисон говорить правду об Украине и ее войне за свободу, целостность и независимость.

Порошенко: Мы объединили три ветви украинского православия в Единую Церковь

Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на вручение томоса в Стамбул 6 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УГКЦ, УПЦ, Блаженнейший Святослав, Объединительный Собор.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: модные тенденции и идеи
02 Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
03 Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
04 Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
05 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
Президент рассказал, когда может объявить мобилизацию
Президент рассказал, когда может объявить мобилизацию
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь