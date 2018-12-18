Глава УГКЦ прокомментировал создание новой Православной церкви Украины

Новости Украины: Глава Украинской греко-католической церкви отмечает, что теперь УГКЦ и новая Православная церковь Украины в унисон будут давать правдивую информацию миру.

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав говорит, что УГКЦ и новая Православная церковь Украины отныне в унисон будут давать правдивую информацию миру относительно ситуации в Украине. Об этом он сказал на встрече с послом Королевства Нидерландов в Украине Эдуардом Хукс, сообщает 18 декабря Департамент информации УГКЦ.

Глава УГКЦ назвал Объединительный собор важным, историческим моментом в жизни Украины.

"Важно, чтобы за процессами, которые происходят в жизни православных церквей Украины стояла не просто смена вывески, а изменение качества", – сказал Святослав.

Он отметил, что теперь обе церкви Украинская греко-католическая и православная церковь Украины – должны идти вместе, искать и реализовывать то, что объединяет.

"Теперь не только УГКЦ имеет возможность говорить с мировым сообществом о ситуации в Украине, о войне и ее последствиях, но и УПЦ", – сказал священник, отметив, что до этого право говорить от имени православных Украины на мировом уровне узурпировала Москва.

"Именно они распространяли искаженную информацию о якобы войне в Украине между православными с одной стороны и раскольниками и униатами с другой. То есть, что в Украине идет не война между Россией и Украиной, а внутренний межрелигиозный спор", - пояснил Святослав.

При этом он отметил, что и УГКЦ, и УПЦ теперь будут в унисон говорить правду об Украине и ее войне за свободу, целостность и независимость.

Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на вручение томоса в Стамбул 6 января.