Порошенко: Мы объединили три ветви украинского православия в Единую Церковь

Новости Украины: Президент Украины рассказал, на каких принципах нужно строить новую Православную Церковь Украины.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что новую Православную Церковь Украины следует строить на принципах любви, взаимоуважения и единства. Об этом глава государства отметил на своей странице в Facebook.

"Мы объединили три ветви украинского православия в Единую Церковь. Дальше мы должны строить эту церковь на принципах любви, взаимоуважения и единства. Потому что в единстве наша сила", - написал Порошенко.

Он также выразил надежду, что с Божьей помощью 6 января Украина наконец получит Томос.

"Верим, что Господь и в дальнейшем будет помогать нам, и уже 6 января на наш Сочельник, накануне Рождества, мы с Его Блаженством будем в Константинополе на большой мессе, где новоизбранный предстоятель объединенной Церкви Эпифаний получит Томос об автокефалии", - отметил он.

Президент также отметил, что "эту службу Украина ждала тысячу лет".

Как сообщалось, 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Эпифания.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Украину с основанием новой Православной автокефальной церкви и объявил дату передачи Томоса - 6 января 2019 года. Передача Томоса состоится в Стамбуле после совместной литургии.