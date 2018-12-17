Новости Украины: Президент заявил, что украинская церковь не будет в единстве с теми, кто освящает оружие, убивает украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в Кремле больше не будут решать, кому из украинских национальных героев объявлять анафему в украинских церквях.

Как сообщается, об этом глава государства сообщил во время встречи с творческой интеллигенцией Днепропетровщины.

Порошенко напомнил, что 15 декабря состоялся украинский Всеправославный Собор и была создана единая поместная Православная церковь Украины и избран ее предстоятель.

"Впервые со времен крещения Украины украинскую независимую равную с другими церквями впервые упомянули в службе на Фанаре во Вселенском патриархате, молились за украинскую церковь", - отметил президент.

"В украинской церкви не будут больше молиться по указанию из Москвы, и в Кремле не будут решать, кому из наших украинских национальных героев объявлять анафему в украинских церквях. Украинская церковь не будет в единстве с теми, кто освящает оружие, убивает украинцев, не будет наконец", - подчеркнул Порошенко.