Президент заявил о завершении строительства государства

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15:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко сравнил создание собственной независимой церкви с актом государственной независимости.

Создание единой поместной Православной церкви Украины - безусловно, церковное событие, но это событие и государственного значения.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал после молебна в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Днепре, в котором глава государства принял участие.

"Это событие, безусловно, церковное, но это событие государственное, ибо наличие собственной независимой церкви - это точно сравнимо с актом государственной независимости. Как в декабре 1991 года мы получили государственную независимость, так сейчас мы завершаем строительство государства, потому что без независимой церкви не может быть независимого государства. Ибо когда церковь управляется из-за рубежа, тем более из страны-агрессора, то как может идти человек молиться в эту церковь, начинать службу Божью за Кирилла, который молится за русскую власть, который молится за русское войско, нападающее и убивающее украинцев. День субботы 15 декабря навсегда войдет в историю", - сказал Порошенко.

Стали известны детали Объединительного собора

Как сообщалось, 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве состоялся Объединительный собор поместной украинской православной церкви. На нем духовенство избрало предстоятелем Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Украину с образованием единой поместной православной церкви и объявил дату передачи Томоса - 6 января 2019 года. Передача Томоса состоится в Стамбуле после совместной литургии.

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Украина, Церковь, Петр Порошенко, Президент Украины, Православная Церковь Украины.
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