Порошенко: Развитие медицины остается в приоритете нашей политики

Новости Украины: Петр Порошенко сообщил, что, несмотря на войну, развитие медицины остается в приоритете государственной политики.

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепр посетил современный медицинский центр – коммунальное учреждение "Днепропетровский специализированный клинический медицинский центр матери и ребенка им. проф. М.Ф.Руднева", в котором проводят уникальные операции для младенцев.

Глава государства на встрече с медиками отметил, что "создание такого современного медицинского центра стало возможным благодаря реформе децентрализации" и подчеркнул, что медицина остается для него одним из крупнейших приоритетов.

"Несмотря на войну медицина и развитие медицинских учреждений остается в нашем приоритете. Никто в это не мог поверить в 2014 году, что так будет", - отметил Петр Порошенко.

"Сегодня вы делаете уникальные операции, которые спасают жизни маленьких украинцев", - сказал Петр Порошенко, отметив, что ранее младенцы с проблемами со здоровьем имели очень мало шансов на спасение.

При этом он подчеркнул, что это стало возможным благодаря поставке необходимого современного медицинского оборудования, в том числе уникального в Украине детского ангиографа и современного реабилитационного детского отделения.

"Это совместные усилия, с одной стороны программы децентрализации, с другой - государственного фонда регионального развития", - отметил Президент. "Но ребенку не важно откуда поступили средства, главное – спасти жизни и здоровье", - добавил Петр Порошенко.

Президент также отметил важность того, что клиника имеет возможности лечить детей-инвалидов.

Это медицинское учреждение оказывает медицинскую помощь новорожденным детям, нуждающимся в интенсивном лечении и втором этапе выхаживания, детям с различными хирургическими патологиями, а также беременным, роженицам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.