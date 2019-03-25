Оккупанты на Донбассе лупят из минометов и БМП

Новости Украины: В штабе ООС сообщили. что с начала суток оккупанты дважды обстреляли украинские позиции, потерь среди личного состава ВСУ нет.

За минувшие сутки российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, четыре раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение и выпустив 38 мин калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Все обстрелы наших позиций противник осуществил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ": из минометов калибра 82 мм – вблизи поселка Золотое-4; из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевой машины пехоты – возле города Попасная", - говорится в сообщении.

Среди личного состава подразделений Объединенных сил потерь нет. Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 марта ответным огнем двое оккупантов были уничтожены и один ранен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ": из снайперского оружия – в районе населенного пункта Луганское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Новотошковское.

В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

На обстрелы противника подразделения, которые подверглись огневому воздействию, ответили адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.