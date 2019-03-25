Пограничники опровергли сообщения о прибытии американского спецназа

Новости Украины: В Госпогранслужбе Украины опровергают распространяемую в СМС информацию о якобы прибытии спецназа США.

Украинские пограничники в последнее время получают сообщения с неизвестных номеров с предупреждениями о якобы прибытии в Украину спецназа США и подготовке "Майдана 3.0", в Государственной пограничной службе опровергают эту информацию и призывают не поддаваться на подобные провокации.

"В последние дни много пограничников, а возможно, и другие граждане, начали получать смс провокационного содержания от неустановленных лиц. В сообщениях говорится о якобы тайном прибытии в Киев "американского спецназа", что вопрос "Майдана 3.0" уже решен и не имеет смысла служить, так как "за вас всё уже порешали", - написал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на странице в Фейсбуке в понедельник.

Он официально заявил, что ни один американский или какой-либо другой спецназ в Украину не прибывал. "Пограничники находятся на своих рабочих местах и позициях и добросовестно и спокойно выполняют возложенные на них народом Украины обязанности", - добавил О.Слободян.

Он также призвал не поддаваться провокациям и панике, а в случае получения подобных смс – сообщать в компетентные правоохранительные органы.

Спикер погранведомства отметил, что в преддверии президентских выборов цель подобных провокаций - дестабилизировать ситуацию в стране и дезориентировать отдельные социальные группы и общество в целом.

Он выложил фотокопию смс, которые получают украинские пограничники.