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Прапорщик донецкого военкомата переехал в ОРДО: ВСУ проверяют, что он мог знать

Прапорщик донецкого военкомата переехал в ОРДО: ВСУ проверяют, что он мог знать
18:44 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В ВСУ подтвердили информацию о переезде прапорщика донецкого военкомата на неподконтрольную территорию.

В Вооруженных силах Украины подтверждают распространенную российским СМИ информацию о переезде бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на временно оккупированную территорию, где проживает его семья, и проверяют, к какой информации, связанной с гостайной, он был допущен.

"В сети Интернет, в сюжете телеканала Россия-24 по теме: "Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ", была распространена информация возвращения бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата к местожительству своей семьи, которая проживает на временно оккупированной территории. Факт возвращения к своей семье подтверждается", - сообщается на странице сухопутных войск ВСУ в соцсети Facebook в понедельник.

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В сообщении отмечается, что старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был освобожден из рядов ВСУ в запас 26 декабря 2018 года. На данное время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), к которой был допущен Ю.Аушев.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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