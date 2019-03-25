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Важные объекты инфраструктуры в Донецкой области от электричества не отключат

Важные объекты инфраструктуры в Донецкой области от электричества не отключат
23:05 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Важные объекты Донетчины обещают не отключать от электричества за долги.

В Донецкой области важные инфраструктурные объекты не будут отключать от электроснабжения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць по результатам совещания с представителями компаний - поставщиков и распределителей электроэнергии, руководителей городов, районов, ОТГ, государственных шахт, КП "Вода Донбасса".

"Важные инфраструктурные объекты не будут отключены от электроснабжения 26 марта", - написал Куць.

Он отметил, что участники совещания подготовили совместное обращение к Кабинету министров, профильным министерствам о необходимости урегулирования ситуации на уровне правительства, а в дальнейшем и Верховной Рады (в части внесения соответствующих изменений в законодательство).

"Безальтернативное отключение от электроснабжения государственных шахт или компании "Вода Донбасса"( по аналогии с другими потребителями энергии) ставит под угрозу жизнедеятельность всей области - как оккупированной, так и контролируемой украинским правительством территории, представляет потенциальную экологическую и социальную угрозу и другим регионам страны", - подчеркнул Куць.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области возникла угроза отключения от электроснабжения фильтровальных и насосных станций коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", без воды могут остаться 3 млн 265 тыс. человек.

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В компании пояснили, что критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась из-за отказа энергоснабжающих предприятий в заключении договоров с КП "Компания "Вода Донбасса" из-за имеющейся задолженности в размере 1 млрд грн.

Основными причинами тяжелого финансового положения на предприятии называют отсутствие механизма по возмещению затрат на электроэнергию по переброске воды в маловодные регионы, убыточные тарифы на временно неподконтрольной территории, низкий уровень оплаты населением и предприятиями потребленных услуг водоснабжения и водоотведения.

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Все по теме:

Донецкая область, Электроэнергия, Александр Куць, "Вода Донбасса".
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