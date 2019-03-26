Ситуация на Донбассе: боевики семь раз нарушили "тишину", ранены двое украинских бойцов

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
"25 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, дважды применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинских защитников четырежды из ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Новомихайловка, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи с.Старогнатовка и у Красногоровки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огневое воздействие на украинских защитников осуществлялся трижды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра - в районе с.Крымское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Новотошковское, из стрелкового оружия - вблизи поселка Луганское.
В штабе отметили, что на обстрелы противника украинские военнослужащие давали адекватный ответ, в результате чего уничтожено трех и ранено пятерых боевиков.
"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - добавили в штабе ООС.