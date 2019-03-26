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В Мелитополе девочка впала в кому, выпив шесть литров воды

В Мелитополе девочка впала в кому, выпив шесть литров воды
07:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Мелитополе Запорожской области пятилетняя девочка впала в кому.

В Запорожской области пятилетняя девочка впала в кому после того, как родители напоили ее шестью литрами воды, пытаясь промыть желудок в домашних условиях.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Запорожской областной детской клинической больнице, в медучреждение девочка была доставлена из Мелитополя 24 марта. При поступлении в стационар у ребенка были судороги, потеря сознания, после чего она впала в кому. Первоначальный диагноз - подозрение на менингит - не подтвердился. Медики диагностировали у ребенка отек мозга.

Как выяснилось, накануне девочка выпила около 6 литров воды. Таким образом, ее родители пытались в домашних условиях промыть ей желудок, поскольку, по их словам, у нее была рвота.

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Как рассказали агентству в Запорожской областной детской клинической больнице, медики борются за жизнь ребенка. Они отмечают, что на данный момент у маленькой пациентки появилась положительная динамика.

Врачи отмечают, что причиной отека мозга и последующего коматозного состояния ребенка могло стать большое количество выпитой ею воды.

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Ребенок, Запорожская область, Кома, Происшествие.
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