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На Донбассе ранен украинский военнослужащий

На Донбассе ранен украинский военнослужащий
13:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики с полуночи осуществили 5 прицельных обстрелов позиций ООС, ранен украинский военный.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник осуществили пять прицельных обстрелов позиций операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала суток на линии боевого столкновения по состоянию на 12.00 зафиксировано уже 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. (…) В результате вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что раненый получает необходимую помощь в медицинском учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

С 06.15 боевики вели обстрел защитников Троицкого из противотанковых ракетных комплексов. В течение 30 минут подразделения объединенных сил адекватно заставили противника к дальнейшему соблюдению режима тишины.

Ситуация на Донбассе: боевики семь раз нарушили "тишину", ранены двое украинских бойцов

Около 08.00 НВФ дважды вели обстрелы защитников Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия, а после 10.15 применили крупнокалиберные пулеметы по защитникам Красногоровки.

С 11.10 в течение 20 минут боевики совершили обстрел защитников Крымского. С направления села Желобок противник выпустил 3 мины 120-го калибра и вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

"Подразделения объединенных сил подавляли вражескую активность очередными огневыми средствами", - подчеркнули в Минобороны.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ООС.
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