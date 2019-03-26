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Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили бойца

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили бойца
20:36 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боец ВСУ ранен на Донбассе во вторник вследствие 14 обстрелов со стороны боевиков.

С начала текущих суток боевики 14 раз обстреляли позиции украинских войск, 4 раза применив оружие, которое запрещено минскими договоренностями, применив 31 мину калибров 120 и 82 мм, а также обстреливая также противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 9 раз нарушил режим прекращения огня: 3, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи г.Авдеевка; 2 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п.Лебединское; из крупнокалиберных пулеметов - у г.Красногоровка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п.Каменка; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов - вблизи с.Водяное; из крупнокалиберных пулеметов - у г.Марьинка", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов наших позиций: из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи с.Крымское; из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП-1 - у пос.Новолуганское; из минометов калибра 82 мм - в районе н.п. Хутор Вольный и Новозвановка; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи пгт. Троицке.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Война, Донбасс, ВСУ, Обстрелы, ООС.
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