Скачать
Среда, 27.03.2019
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Зидан и Перес готовы продать Бэйла
Зидан и Перес готовы продать Бэйла
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)

СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе большое скопление тяжелой техники боевиков

СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе большое скопление тяжелой техники боевиков
00:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе 64 танка, 8 РСЗО и 25 единиц артиллерии и минометов.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса большое сосредоточения реактивных систем залпового огня, танков, артиллерии, минометов и другого вооружения.

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 25 марта, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Минским меморандумом, а также Комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнения к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, было обнаружено вооружение, размещенное с нарушением определенных координат отвода. Так, 20 марта в неподконтрольных правительству районах Украины на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения обнаружено наличие 8 реактивных систем залпового огня неопределенного типа на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск (62 км на юго-запад от Луганска) и 2 танков неопределенного типа на полигоне возле Новоселовки (37 км на северо-восток от Донецка).

Также на полигоне вблизи Миусинска обнаружено 4 танка неопределенного типа и 5 единиц буксированной артиллерии или минометов.

Еще 12 танков неопределенного типа зафиксировали на полигоне возле Шимшиновки (27 км на юго-запад от Луганска) и 24 танка неопределенного типа на полигоне в районе Тернового (57 км на восток от Донецка).

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили бойца

Кроме того, 19 марта на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено наличие 22 танков неопределенного типа на полигоне вблизи Бугаевки (37 км на юго-запад от Луганска), а также 58 боевых бронированных машин.

Также на полигоне возле Бугаевки выявлено наличие 20 единиц буксированной артиллерии или минометов, а также 7 единиц самоходной артиллерии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Тяжелое вооружение, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
02 Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили бойца
03 Наталья Могилевская переезжает в другой город
04 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
05 Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Полезные фрукты для людей с диабетом
Полезные фрукты для людей с диабетом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь