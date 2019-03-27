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Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ

Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
01:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Луганщине боевики из пулемета обстреляли БПЛА ОБСЕ.

На территории Луганской области, оккупированной пророссийскими боевиками, в направлении беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия стреляли из крупнокалиберного пулемета.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 25 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, 20 марта, в 16:30, беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия пролетал над районом примерно в 3 км к юго-востоку от населенного пункта Долгое (неподконтрольный правительству, в 22 км к юго-западу от Луганска), что ориентировочно в 3,5 км к югу от линии соприкосновения.

"По результатам дальнейшего анализа отснятого беспилотным летательным аппаратом материала выявлен 1 крупнокалиберный пулемет (неопределенного типа) в 1,4 км к западу - северо-западу от места, над которым пролетал беспилотник. Из этого крупнокалиберного пулемета было выпущено не менее 14 очередей, по оценке, в направлении БПЛА", - говорится в отчете.

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Во время инцидента беспилотник пролетал на высоте примерно 2 тысячи 500 метров. Он не был поврежден.

Согласно установленной практике, миссия заранее уведомила Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) о пролете беспилотника в этом районе.

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Луганская область, ОБСЕ, БПЛА, ОРЛО.
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