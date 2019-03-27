Зима снова вернулась: Киев и ряд областей Украины засыпало снегом

Новости Украины: В ночь на среду, 27 марта, в Киеве и в западных, северных и центральных областях Украины выпал снег, ночью температура опустилась до 2 градусов мороза.

В ночь 27 марта в Киеве выпал снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза. Фотографиями и видео весеннего снегопада активно делятся жители столицы в соцсетях.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в среду, 27 марта, в Украине ожидается последний холодный день перед потеплением. В частности, в Киеве пройдет снег, температура до +4...+5 градусов.

По прогнозу, в западных, северных и центральных областях Украины в среду, 27 марта, ожидается мокрый снег, на остальной территории небольшие осадки - преимущественно дождь. Температура воздуха днем поднимется до 7-11 градусов выше нуля.

"27 марта облачная погода. В западных, северных и центральных областях мокрый снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории небольшие осадки - преимущественно дождь, температура ночью 0-5° тепла днем 6-11°", - указали синоптики.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем в западной половине местами порывы 15-20 м/с.

Более того, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий по Украине в среду, 27 марта, из-за сильных порывов ветра.

"27 марта в западных, большинстве центральных и южных областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artur (@artur_5200) 26 Мар 2019 в 10:56 PDT

Добавим, при сильном ветре необходимо соблюдать следующие правила:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в западных, северных и центральных областях Украины в среду, 27 марта, ожидается мокрый снег, на остальной территории небольшие осадки - преимущественно дождь. Ненастную погоду с мокрым снегом и порывистым ветром в большинстве областей Украины будет определять холодный воздух и атмосферный фронт, перемещающиеся из Скандинавии.